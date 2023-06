Se le fue el auto y se tragó una garita de colectivo

Lo cierto es que por el momento, se desconoce qué desencadenó el accidente, ya que el conductor no manifestó nada al respecto y el test de alcoholemia dio resultados negativos. No obstante, no es errado estimar que el joven pudo haberse quedado dormido al volante, o simplemente, haber perdido el control luego de patinar sobre el hielo que había en la calzada. Todo es aún materia de investigación del personal de Tránsito.

Personal de Bomberos colaboraron con la extracción del vehículo y personal de Salud del SIEN trasladaron al conductor al Hospital Ramón Carrillo para verificar su estado de salud; sólo se le detectaron golpes menores y una fractura en su pie derecho, por lo que está fuera de peligro.