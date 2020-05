El hecho ocurrió en la calle Batilana casi República de Italia y llamó la atención de todos los vecinos de la zona, quienes escucharon un fuerte estruendo ante la inesperada caída del vehículo durante la madrugada. Personal de Defensa Civil asistió al lugar alrededor de las 3 de la mañana, aunque no pudieron intervenir para retirar el auto ya que no hallaron al dueño.

"No encontramos al dueño y como es propiedad de una persona y tiene que ver el seguro, no pudimos intervenir. Si no hay una persona que esté requiriendo ayuda, no podemos intervenir", afirmó el subsecretario de Defensa Civil, Martín Giusti, en diálogo con LMN. El funcionario aclaró que sólo se sufrieron daños materiales.

"La calle estaba compactada, preparada para ser asfaltada. Ahí hace más de un año una empresa trabajó en ese sector en la red de cloacas y la red pluvial, así que no sabemos bien cuál fue el motivo para este hundimiento. La lluvia influyó porque ablandó mucho el terreno", detalló sobre el incidente.

Este sábado por la mañana, en tanto, alrededor de las 8.40 otro vehículo tuvo que ser rescatado por personal de Tránsito tras hundirse en la zona de la Autovía Norte. Ocurrió en el primer rulo para acceder a la Ruta 7, ingresando a Neuquén a través del Tercer Puente desde Cipolletti.

auto-2.jpg

"Hay una gran laguna al costado de la ruta. El auto venía circulando, dio la vuelta en el rulo y, por esquivar el agua, entró del asfalto a la tierra y se quedó atascado", explicó Giusti. Allí intervino personal policial de Tránsito para asistir a la persona que conducía y retirar el vehículo.

cañadon.jpg Gentileza

LEÉ MÁS

Copos cayeron del cielo y en las redes se multiplicaron las imágenes

Asistieron a casi 40 familias por la lluvia en la ciudad