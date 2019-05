Se mutiló los genitales y hoy su sexo es maravilloso

Meses después prosiguió con su pene, y para ello rentó un cuarto en un hotel en el estado de Carolina del Norte. El procedimiento fue igual al anterior, solo que esta vez tuvo que colocar un catéter por algunos días para que saliera la orina. “Se aseguraron de que recibiera tratamiento psiquiátrico para que me quedara tranquilo que estaba sano. Los terapeutas y el personal psiquiátrico me dijeron "sí, sí está bien, está cuerdo, milagrosamente’”, contó el joven de 23 años al portal británico Metro.

En 2016 decidió primero cortarse los testículos en su departamento. Se los cercenó con un cuchillo de cerámica y tardó un mes en recuperarse.

Cuando se extrajo los testículos, la herida tardó alrededor de un mes en curarse, mientras que el área donde una vez estuvo el pene tomó tres semanas de recuperación.

Al explicar por qué se había puesto en la obligación de realizar la cirugía, Gates dijo que siempre se sentía en algún lugar entre el hombre y la mujer. “Un andrógino en el medio”, señaló.

Respecto de su vida sexual, el estadounidense reveló que ahora disfruta más del sexo que antes y ha descubierto que sus orgasmos se han vuelto mucho más intensos. “La primera vez que tuve sexo después de la extirpación casi me desmayé, fue tan intenso”, declaró para el medio inglés.

Trent contó que tanto su novio como sus padres aceptan plenamente sus genitales modificados. Aunque todavía no les ha contado a sus tres hermanos menores sobre las improvisadas cirugías. “Me siento más feliz. Me siento más yo. En cierto sentido me siento más libre. Es un poco difícil de describirlo”, expresó.

Se inspiró en un caso de internet

estaba en la línea de ser transgénero, pero no del todo. no tengo deseos de ser mujer. es una especie de punto medio entre los dos, un andrógino”, cuenta el joven. si bien siempre sintió esta necesidad de cambio, no fue sino hasta que vio las fotos de una persona en internet que se había hecho lo mismo para finalmente decidirse. se informó un poco más sobre el tema y lo concretó por su cuenta. Hasta el día de hoy no se arrepiente y dice que tras su cambio logró superar la depresión que lo aquejaba desde la secundaria