Se podrá llegar a la costa del Limay por Leguizamón

El Municipio abrirá los últimos cien metros de la calle Leguizamón para llegar hasta la costa del río Limay. Demolerán algunas casillas y galpones del EPAS y correrán el alambrado, para construir una conexión vial entre el balneario Gatica y el resto del paseo costero que se extiende hasta la Isla 132. Estiman que la obra estará lista en abril.

Hoy, la Leguizamón se corta abruptamente en el portón del EPAS. Quienes quieren ir al río deben desviarse por Río Senguer hacia al oeste, para acceder a la costa por Gatica, o hacia el este, hasta Los Cipreses.

En abril de este año, el ex intendente Horacio Quiroga inició la obra de ampliación del paseo costero desde Los Cipreses hasta Gatica. Incluyó en los papeles la apertura de Leguizamón, pero en la práctica no llegó a negociar con el EPAS para que corriera sus edificaciones. Solo acordó que el ente cediera una franja de terreno sobre la orilla, que permitió dar continuidad a los caminos peatonales y bicisendas.

El actual secretario de Coordinación del Municipio, Alejandro Nicola, informó que ahora lograron un acuerdo con el EPAS para que el paseo también tenga continuidad para quienes lo transitan en vehículo.

Comentó que, durante el gobierno anterior, “hubo gestiones que no hicieron, porque necesitamos demoler galpones que el EPAS tiene hoy en uso y había que coordinar todo eso, ver de dónde salen los recursos para reemplazar esas instalaciones, cosa que no sucedió”.

Comentó que, apenas asumió el intendente Mariano Gaido, “nos pusimos a resolver ese tema y vamos a tirar abajo los galpones y correr el cerco para unir la calle del balneario Gatica con Leguizamón y de ahí al resto del paseo costero”. De ese modo, se podrá disfrutar del Limay en coche desde Remigio Bosch hasta Linares, del otro lado de la isla 132.

Nicola señaló que, como el EPAS debe demoler y volver a construir algunas casillas, “la obra de ampliación quedó un poco trabada en la parte vial, así que vamos a habilitarla por ahora solo para los peatones, sin vehículos”.

Dijo que la continuación de Leguizamón hasta el río afecta a un privado “en una línea muy fina que se tiene que correr, que ya se habló, así que podríamos terminar todo eso en abril, que era la fecha para concluir con la ampliación prevista por contrato”.

La ampliación del paseo costero costará 200 millones de pesos. La obra está a cargo de la unión transitoria de empresas Hormiquén y Basaa. Cuando esté todo listo, se complementará con la remodelación del ala oeste del balneario Gatica, que se inauguró ayer.

En enero abren para los peatones

Durante enero, el Municipio habilitará la extensión del paseo costero desde la rotonda del balneario Gatica hacia el oeste solo para peatones y ciclistas. La calle seguirá cerrada hasta abril, cuando concluya la conexión vial con Leguizamón.

Alejandro Nicola explicó que no permitirán el ingreso con vehículos en ese sector del balneario “porque después no van a tener salida”. Indicó que, para la habilitación parcial, “tuvimos una reunión con la empresa contratista y estamos viendo de acordar con ellos que liberen el acceso peatonal en los próximos días”. Aunque la ampliación del paseo costero no está terminada, muchos vecinos saltan el cerco e igual disfrutan de ese tramo del río.

El Sandra Canale ya luce renovado y con una cancha de beach voley

El intendente Mariano Gaido inauguró ayer la cancha de beach voley emplazada en el balneario Sandra Canale que se remodeló con nuevos servicios para esta temporada.

“Formalmente estamos inaugurando la remodelación de este balneario que atrae a tantos vecinos y vecinas. Hemos sumado iluminación de última generación, más infraestructura y el ingreso al balneario también fue renovado”, describió el intendente.

“Además, ya tenemos esta cancha de beach voley, que era muy esperada y que pueden disfrutarla y usarla. Creemos que el deporte es inclusión e integración, y vamos a seguir trabajando en esto”, agregó el jefe comunal.

Precisó que en el balneario “se construyó una platea de 700 metros cuadrados de hormigón en donde se instalarán oficinas, tendrá un destino de uso recreativo, además de sanitarios que cuentan con un nuevo tanque cisterna. Se construyeron las veredas perimetrales y rampas de accesos para personas con movilidad reducida”, detalló el intendente.

Por otro lado, destacó el buen funcionamiento que está teniendo la nueva línea costera. “Estamos muy motivados con la puesta en marcha de esta nueva línea de colectivo que es identificada rápidamente por sus colores y que conectará a los vecinos y vecinas con los espacios recreativos del Limay”, explicó.

Comentó que el Servicio Costero realizará un recorrido especial durante el verano para conectar el centro de la ciudad con el balneario Sandra Canale y el paseo costero. “Contará con dos unidades destinadas especialmente, con una frecuencia de 30 minutos y un tiempo de vuelta de una hora”, detalló. El primer servicio saldrá a las 11 y el último, a las 22.

