Se quedó sin trabajo, corta leña para vivir y lo denunciaron

"El invierno pasado, en otra situación similar, había trabajado vendiendo leña que sacábamos de los desmontes de chacras y de las alamedas que ya no sirven, las trozamos y la llevamos a las casas. Este año, al no tener chacras de donde desmontar, empece hace un par de meses a comprar la leña que venden entera y no me quedo más salida que trozarla, para que se utilice en estufas. La leña es para la gente de Centenario, que es mucha, que no tiene gas, algo increíble en la provincia donde tenemos Vaca Muerta", comentó Hugo.

Además, explicó que cuando inició esta actividad en su casa tenía que reducir la leña con una motosierra y, al parecer, no había problemas. De hecho, los vecinos con los que habla habitualmente nunca le hicieron algún reclamo. Al contrario, siempre lo apoyaron y hasta le compran leña para los asados.

Sin embargo, este jueves apareció gente de la Municipalidad de Centenario en su domicilio, dos inspectores que lo notificaron y le explicaron que había denuncias y llamados telefónicos de un vecino. Hugo dijo: "Me notificaron del hecho y les dije que me iba a presentar a hacer el descargo. Lo incomodo de todo esto es la actitud del vecino, que lejos de comprender que yo no estoy intentando molestar ni provocar disturbios en el barrio, sólo quiero trabajar".

"Tengo 50 años y muy pocas posibilidades de conseguir trabajo, como la mayoría de las personas que quedamos desafectadas de la actividad de camioneros y petroleros. Estoy rebuscándomela, estoy tratando de generar un ingreso para mi y para las cinco familias que viven de esto", explicó Hugo.

"La denuncia me pareció injusta porque no es mi intención generar molestias en el barrio sino trabajar. El trabajo de corte de leña. Empezamos a las nueve de la mañana y se puede extender sin parar hasta las 19", agregó en declaraciones radiales.

Para llegar a una solución, Hugo propone acotar el horario de corte, por lo menos en la hora de siesta, entre las 13 y las 16.

"Estoy esperando a ver si aparece el vecino que hizo la denuncia y se puede resolver de una forma más sencilla, si viene y me dice, 'Hugo me molesta el ruido', seguramente, le hubiera pedido disculpas y hubiera diagramado el trabajo de otra forma. De todas formas, ahora que está radicada la denuncia, voy a cambiar el horario de trabajo y seguir generando ingresos para toda las familias", afirmó.

Y concluyó: "Sin embargo, si reduzco el horario de trabajo, tengo que reducir el ingreso para el resto de los trabajadores y para la persona que me trae y reparte la leña. Espero poder conseguir a través del Municipio un lugar para ejercer la actividad sin molestar a nadie".