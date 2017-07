Se quejó por las 13 horas de demora y lo golpearon

Lo cierto es que según una pasajera a la que entrevistó el periódico británico Mail Online, “todos estaban teniendo el día más horrible cuando, de repente, un hombre sujetando a un bebé fue golpeado”.

Según la aerolínea EasyJet, el agresor no trabajaba para la aerolínea. Por ahora, no se conoce el descargo del agresor. “Estamos preocupados de ver esto, pero no es un miembro del personal de EasyJet y no trabaja para nuestros agentes en la tierra. Estamos resolviendo el tema con el aeropuerto de Niza y su proveedor de asistencia especial Samsic, para quienes entendemos que trabaja esta persona”, explicó la prensa oficial de EasyJet en Twitter.

“Mi esposo, que tiene 64 años, tuvo que apartar al hombre de él y mantenerlo contra una puerta de vidrio. Todo el mundo estaba horrorizado. El hombre tenía una gran marca en el ojo cuando finalmente subió al avión y todos lo aplaudieron”, agregó.

Según la aerolínea, el vuelo había sido demorado por “problemas técnicos”, pero una pasajera dijo que todo comenzó cuando su avión comenzó a salir de la terminal cuando aún seguía unido a un equipamiento. Tras los daños, los pasajeros habrían sido compensados con cupones de cuatro euros para comprar alimento mientras debían esperar por un avión de reemplazo enviado desde Londres.

“La terminal era un caos”, dijo. “Había bolsos por todos lados. Todos estaban frustrados y no teníamos idea de lo que pasaba. Y encima vimos semejante agresión”.

¿Será?: La compañía aérea, en un comunicado en Twitter, dijo que el agresor no es su empleado.

13 horas de demora

Las quejas de los pasajeros no se hicieron esperar luego de las permanentes postergaciones. Se trataba de un vuelo que iba de Niza, Francia, a Londres.

