Se quiso matar en el juicio tras escuchar la condena

"Su pronóstico vital sigue siendo reservado", declaró el fiscal de Amiens, Alexandre de Bosschère, quien comentó que "según los familiares y los análisis realizados, absorbió un producto pesticida". Bardon, no bien escuchó el fallo condenatorio, se tomó un comprimido y lo bajó con agua de una botellita que tenía con él, mientras los familiares de la chica muerta en 2002 celebraban la condena. "No nos explicamos cómo pudo ocultarlo, porque había sido registrado", se cuestionó el fiscal, volviendo a la pregunta inicial, porque lo que ocurrió no tiene explicación.