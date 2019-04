Se sacó por un pañuelo

La situación no fue del agrado de Granata, quien no dudó en demostrarlo con su cara apenas se acercó a la mesa. Minutos después de emitir su voto, aseguró que se trató de una provocación. “Claramente fue una provocación. Se puso el pañuelo cuando yo estaba llegando, sino por qué no tenía el pañuelo puesto antes”, lanzó la también periodista y luego agregó: “Una presidente de mesa no puede estar con ningún signo ideológico”.