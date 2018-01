Se salvaron por saltar al vacío desde un puente

Todos empezaron a correr casi de inmediato cuando, cerca del mediodía, escucharon el crack de la estructura y vieron cómo se iban cortando los cables de acero. La situación era aterradora, pero el miedo no los paralizó. Era evidente que no iban a llegar a tiempo al otro extremo. La caída era inevitable. Entonces, un grupo de siete operarios tomó una decisión drástica: desplazarse hasta el costado del puente y saltar al vacío.

No fue un acto inconsciente. Su intención era caer sobre las copas de los árboles, su única esperanza de salvación. No se equivocaron. Las ramas y las hojas hicieron de colchón y les permitieron llegar al suelo golpeados, pero vivos. Los siete sobrevivientes fueron trasladados hasta el hospital de Cáqueza. Según informó el sitio de la revista Semana, a cinco les dieron el alta en menos de 24 horas. Los otros dos, que tenían algunas heridas más severas, aunque igual estaban fuera de peligro, fueron enviados a Bogotá. Saltar les salvó la vida, porque aquellos que no lo hicieron cayeron con el puente y perecieron en el acto.