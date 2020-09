Se sometió a 66 cirugías y todavía no saben qué tiene

La afectada se llama Charlotte Evans y vive en la ciudad de Downderry, Inglatera, aunque gran parte de su vida la pasó en hospitales. Según precisó, comenzó a experimentar los dolores cuando tenía 12 años, momento en el encontró un bulto azul en la cadera. "Mi mamá llamó al médico fuera de horario y él dijo que podría tener una hemorragia interna. Me ingresaron al hospital, pasé tres semanas allí, y me dijeron que no tenían ni idea de por qué sucedió pero que nunca volvería a suceder. Vaya, estaban equivocados. Luego me desperté en agonía: la hinchazón se había extendido por mi estómago, por mi espalda y mi pierna. Era enorme", recordó. A las pocas semanas, tuvo su primera intervención.