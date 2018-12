Se suicidó mientras paría: el bebé también falleció

La subinspectora Kavita Sahni fue la primera en llegar al lugar y al comprobar que el bebé aún estaba con vida, lo limpió, lo envolvió en una sábana y lo colocó debajo del cuerpo de su madre hasta que llego la ambulancia. De inmediato, el bebé fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos neonatales de un centro de salud estatal donde los médicos anticiparon que había una baja probabilidad de sobrevida para el pequeño, quien presentaba una hipotermia severa que horas después finalmente le provocó la muerte.

“Tengo el corazón roto. A pesar de todos los esfuerzos, no pudimos salvarlo”, dijo la mujer policía.

Tras su nacimiento, el cuerpo del bebé quedó expuesto a temperaturas extremadamente bajas y aún no se determinó cuánto tiempo soportó el frío. Sólo se sabe que el padre lo encontró junto a su madre a las 6:30 de la mañana, por lo que se interpreta que pudieron haber pasado algunas horas de la fría madrugada.

La pareja tenía además otros cuatro hijos. Las razones del suicidio aún se desconocen. Según contó el marido de la mujer a la policía, no hay algo en particular que él crea que pudo haber llevado a su esposa a matarse. De hecho, la noche anterior se habían ido a dormir juntos y a las 6 de la mañana, cuando él despertó, no encontró a su lado a Laxmi.

De acuerdo con el testimonio de los doctores, este puede tratarse del primer caso de una mujer que da a luz a un bebé durante o después del ahorcamiento suicida. “Es difícil averiguar el momento exacto de su suicidio y el parto. Pero es seguro que el bebé nació por el ahorcamiento de la madre”, dijo la médica Vivek Lal, del hospital de Katni.

La India tiene un alto índice de suicidios de mujeres en el mundo: el 30%. Las razones apuntan a matrimonios precoces y de conveniencia, una maternidad joven, un estatuto social bajo y la violencia doméstica.

--> El bebé no nace si la mamá no vive

La ginecóloga india Anshu Jindal explicó que el bebé tuvo que nacer momentos antes de que la madre muriera. “Una mujer muerta no puede dar a luz. Es necesario que la sangre circule”, declaró la doctora en declaraciones que reproduce AFP. Profundizando su argumentación, la doctora explicó: “Al ahorcarse, muchas hormonas de estrés debieron ser emitidas, lo que facilitó el parto. Se limitó a expulsar al exterior al bebé vivo. Tuvo que nacer algunos segundos antes, mientras la mujer se ahorcaba”.

Ahora la investigación del caso se centra ahora en tratar de encontrar los motivos que llevaron a la mujer a tomar la decisión de terminar con su vida.