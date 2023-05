¿Se viene otro paro de colectivos en la capital neuquina?

De no limarse las asperezas en las próximas 24 horas entre la Unión Tranviaria Automotor (UTA) Neuquén y la empresa concesionaria, la ciudad se quedará sin el servicio de transporte de pasajeros este viernes 5 de mayo.

“Si mañana jueves no hay solución a este pedido, seguramente va a haber una retención de tareas el viernes en el Parque Central a partir de las 10. No queremos afectar demasiado al usuario”, aseguró Ceballos a LMNeuquén.

El sindicalista dijo que la empresa está entregando camperas para esta época del año, aunque todavía hay fallas en algunas unidades. “Había un 30% de coches que vinieron sin calefacción. Se están colocando esos motores, algunos tienen una deficiencia, esas calefacciones son electrónicas y necesitan de un técnico para ponerlas en marcha y calibrarlas. Arrancan, pero tiran aire frío”, puntualizó.

Anticipó que están manteniendo reuniones entre las partes y que esas son soluciones posibles, pero resta lo más importante que es la situación laboral de los trabajadores y el dinero adeudado a los sectores de técnica y lavadero.

Respecto a la base que funciona en la vecina ciudad de Cipolletti, dijo que todavía están dentro del plazo de los 180 días desde el inicio de la concesión. “El día 181 no cruzamos más el puente porque es un trastorno muy grande para los compañeros. Tienen que levantarse dos horas antes para tomar el servicio. El transporte que pone la empresa es deficiente porque son de tres horarios y no alcanzan a cubrir todo el servicio. Además, no se les está pagando desde la base a la cabecera”, remarcó el referente de la UTA.

Y agregó: “Estamos en Neuquén, acá se hace lo que dice el convenio y se trata a la gente como se debe. Si acceden a nuestro pedido se levanta la medida”.

Qué dice la Municipalidad

Por su parte, el subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Neuquén, Mauro Espinosa,manifestó estar al tanto del conflicto e indicó que el martesdialogar tanto con el sindicato como con la empresa. “Nuestra tarea es acercar posiciones para que los vecinos no se vean afectados por el servicio de transporte. Estamos trabajando para eso y si hay diferencias intermediar para poder resolverlas”, agregó Espinosa en declaraciones a LU5.

Al ser consultado por un posible intento de aumento del pasaje por parte de la empresa, el funcionario dijo que se viven momentos muy difíciles a nivel económico, en términos generales, en nuestro país. “A la empresa el 28 de diciembre del 2022 le fue adjudicada la concesión y lo que manda es el contrato de concesión. Los parámetros están ahí. No hay posibilidad de salirse de esos parámetros”, aseguró.

El funcionario sostuvo que el sistema de transporte está en un periodo de acomodo y que “están dentro del plazo de 180 días para traer las bases operativa y logística a la ciudad de Neuquén, como corresponden, que claramente tienen que cumplir”.