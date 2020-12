Sebastián Villa y el recuerdo de lo que era en Boca

Se podría decir que luego de ocho meses de inactividad, entre la pausa por la pandemia y el tiempo en que estuvo aislado de los compromisos por los puntos, Sebastián Villa está en proceso de recuperación de su fútbol. Sin embargo, no está justificando aquella idea de que hacía mucha falta en el extremo izquierdo, posición en la que se destacó cuando el xeneize logró la Superliga.

SEBASTIÁN VILLA.jpg Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca.

Viene pasándole partido tras partido. El domingo pasado, en la paridad ante Talleres en Córdoba, fue titular para que tomara confianza, pero tampoco gravitó. De hecho, no sólo no suma goles en este tramo del 2020 sino que tampoco asistió en ninguno de los seis goles que hizo su equipo.

Quizás su mejor rendimiento fue el de la semana pasada en Porto Alegre. Los pases punzantes y precisos de Edwin Cardona le sirvieron para desequilibrar mano a mano y con espacios a Heitor -que esta vez no jugó-, como solía hacerlo a comienzos de año. No obstante, el último toque, el del pase final, hizo que su puntaje se desplomara y Boca no aprovechara muchas situaciones que, quizás, lo habrían protegido del sufrimiento con el que convivió este miércoles antes de clasificarse.

Hubo partidos en los que tuvo la ventaja de enfrentarse con sólo un marcador, pero su aceleración con la pelota no fue la de antes y Villa terminó perdiendo los duelos. Le pasó ante Lanús, con la marca veloz y sólida de Leonel Di Plácido. Frente a Newells, como local, no aprovechó los espacios con los que contó su equipo por la expulsión a Ángelo Gabrielli, el lateral derecho, en el primer tiempo: Russo sacó de la cancha al colombiano a los 23 minutos del segundo. En otras ocasiones, como contra Talleres en la Bombonera, le hicieron una marca escalonada entre dos o tres futbolistas que el atacante, de 24 años, no rompió en todo el encuentro.

A Villa se lo extrañaba, pero desde su retorno nunca estuvo a la altura, y Boca, más que disfrutarlo como en febrero y marzo, ahora parece padecerlo.