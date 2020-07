Sebastián Yatra publicó una foto desnudo y calentó las redes

Sebastián Yatra está en boca de todos y no precisamente por su éxito musical “No bailes sola”, sino porque el cantante colombiano volvió a utilizar su cuenta sus redes para sorprender a sus más de 23 millones de seguidores con una foto desnudo frente a un espejo. “Qué tengo que hacer pa’ que te vuelvas mi mujer... “, escribió el artista un fragmento de la letra de su nuevo tema. Y agregó: “Alguien me hackeó el teléfono”. Si bien no volvió a manifestarse al respecto, pareciera que se trata de una broma y que nadie utilizó su cuenta sin su permiso, ya que no borró la publicación y a lo largo del día continuó realizando posteos sin inconveniente alguno.