Giulio Retamal, presidente de la delegación Neuquén de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), señaló que el 2020 fue “de supervivencia para la industria”, y explicó: “Algunos sobrevivieron mejor y otros no tanto, pero no fue medible en términos económicos. El piso es tan bajo, que es difícil pensar en que no levante. De hecho, ya ha levantado”.