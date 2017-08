Seguidilla de robos en una casa de la meseta neuquina

“Me había ido al centro de Neuquén, mi casa quedó sola y entraron por una ventana y se llevaron dos televisores de 24 y 42 pulgadas envueltos en una sábana”, relató Alejandro a LM Neuquén.

Indignado y harto, el hombre volvió a reclamar mayor presencia policial en la meseta y señaló que el robo de ayer está vinculado a otro ataque sufrido la semana pasada también en su hogar. “Entraron armados, golpearon a mi hija y a mi señora; no hice la denuncia porque estoy cansado, nunca hacen nada. Ahora -por ayer a la tarde- tengo tres móviles en mi casa, ¿para qué, si ya pasó?”, se preguntó enojado y reclamó: “Quiero que recorran el barrio. Necesitamos prevención”.

Hace un tiempo, Alejandro salió a exigir seguridad para los productores de la zona, quienes tenían que armarse para defenderse de los ladrones de animales que ingresaban a sus pequeñas chacras aprovechando la oscuridad de la noche.

“Ayer, cuando me llamó mi señora a la una y me dijo que nos habían entrado, llamé a dos teléfonos de móviles: uno dio apagado; el otro, fuera de servicio, llamé a la Comisaría 20 y nada, llamé la Comando y recién ahí me comuniqué. A la media hora llegó un móvil. Lo de siempre, se toman con liviandad lo que les pasa a los vecinos”, relató con impotencia el damnificado.

Ayer al cierre de esta edición, Alejandro comentó que a 100 metros de su casa apostaron un control policial. “El tema es la prevención, que los efectivos tengan mayor contacto con la comunidad, que recorran el barrio”, insistió.

Para Alejandro, estos hechos no son aislados. “Siempre estamos expuestos en la Colonia, ya no sabemos qué más hacer. En el matadero hace dos meses ya enrejamos todo y atendemos por la ventana y tenemos un policía retirado que nos hace la custodia. La gente no denuncia porque ve que cae en saco roto”, concluyó.

Golpe brutal

“El 4 de agosto, como a las 20:30, mi señora y mi hija estaban lavando ropa afuera. Tenemos el lavarropas y el secarropas fuera de la casa, y en un momento en que mi hija había entrado y mi señora iba entrando, siente que la empujan de atrás y la tiran arriba de una silla”, relató Alejandro.

Ahí la mujer se encontró con otros dos hombres que tenían capuchas y cuellos que les tapaban el rostro. “Uno tenía una gomera; él fue quien le tiró una piedra a mi hija en la pierna y le dejó un machucón terrible (foto) y los otros dos tenían revólveres”, señaló. Ambas se resistieron al robo y como pudieron los sacaron hacia fuera de la casa. “Me llamaron a mí, después al móvil. Luego nos avisaron que habían detenido a dos, pero no eran”, concluyó Alejandro.