Seguirá detenido el asesino de las boleadoras

Un hombre acusado por el crimen de Luis Alberto Betancur, en el paraje Santo Domingo, continuará bajo prisión preventiva a la espera del juicio por no contar con domicilio propio. La víctima era quien alojaba al acusado y el Estado no ha podido brindarle un alojamiento.

Según se supo en la audiencia de formulación de cargos realizada en septiembre, "entre las 18 horas del 31 agosto y las 9 del 1 de septiembre, el acusado se presentó en la vivienda del señor Betancur con firme propósito homicida y agredió a la víctima con un par de boleadoras en la cabeza y con un hierro asador, hasta causarle la muerte".

De acuerdo al informe de la médica policial que revisó el cuerpo de Betancur, el mismo sufrió lesiones en la cara, cabeza y antebrazos, "lesiones que tienen compatibilidad con estos dos elementos, las boleadoras y el asador", relató la fiscal. Además, indicó que el hierro fue hallado junto al cuerpo de la víctima en la cama; mientras que las boleadoras las portaba el acusado a simple vista entre sus ropas.

El propio acusado fue quien se acercó al puesto de Gendarmería Nacional, sobre la Ruta 22, "aduciendo que había matado a alguien". Por ello, se lo acusó de homicidio simple.

En esa oportunidad, aunque no se advertía un riesgo de fuga o entorpecimiento, la falta de arraigo suponía un problema, dado que no se contaba con otra forma de contacto. Por este motivo, la fiscal solicitó que se le impusiera una prisión preventiva, la cual cumple desde entonces dado que no se ha conseguido un lugar alternativo en el cual alojarlo.

En este sentido y por continuar en las mismas condiciones, Pizzipaulo solicitó una nueva prórroga que fue avalada por la jueza de garantías a cargo de la audiencia. De esta manera, el presunto asesino continuará detenido, en principio, hasta el 4 de enero del 2021.