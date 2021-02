"Decir que Pechi podía ser presionado políticamente para hacer algo; es desconocer su impronta, su carácter, su vehemencia, su tenacidad. Una de sus frases favoritas era 'voy a hacer política hasta el último minuto de mi vida', no solo lo dijo, sino que lo hizo", sostuvieron desde la lista.

El próximo 14 de marzo hay elecciones internas en la UCR neuquina y Ayelén Quiroga pidió no usar la foto de su padre, que se difundió desde la Lista Roja. En el otro sector, la Lista Celeste y Blanca, están el presidente de la UCR neuquina, César Gass y Juan Peláez, hijo del histórico radical neuquino.

El clima de la política interna en el radicalismo, como suele ser en las internas, empezó a tensionarse con los pases de facturas y datos de archivo.

"Por otra parte, los integrantes de la Lista Roja no escuchamos ningún tipo de comentario cuando la lista Celeste y Blanca que encabeza Juan Peláez, nombra a Pechi en su carta de presentación. Juan Peláez, que fue funcional al MPN y compitió con el radicalismo y peor aún, contra Pechi Quiroga en las elecciones a gobernador del 2007. Apoyó a Podestá (Raúl, ex intendente de Zapala), candidato de Alternativa K e integró la lista de diputados provinciales, cercenando las posibilidades de llegar a ser gobierno provincial. Como decía Pechi no se puede borrar con el codo lo que se escribió con la mano", difundieron desde la lista Roja.

"Pechi era un animal político. La política era su pasión, esa pasión que solo tienen los grandes. Cuando hablamos de legado es el camino que recorrimos junto a él en cada una de las elecciones, tanto partidarias como electivas, sin corrernos ni medio milímetro. Fuimos parte de esa construcción política, lloramos en cada elección perdida y festejamos en cada ganada", continuaron en el comunicado.

Desde la Lista Roja confirmaron que Ivana Quiroga encabezará la lista para el Comité Nacional de la UCR por Neuquén, con los referentes de peso a nivel nacional. Ivana es afiliada radical desde 1997 y comenzó a militar desde la juventud del centenario partido.

"Desde la Lista Roja seguiremos llevándolo en cada imagen, seguiremos nombrándolo, así como lo hicimos cuando estaba con nosotros, cuando nos dejó, y luego de un año de su partida, porque es el orgullo de nuestro partido, es nuestro ejemplo a seguir", concluyeron.

Así las cosas, la política se empezó a mover, desde las redes y en plena pandemia dentro del radicalismo.