Según el diputado Escobar, el MPN "está protegiendo a los galgueros"

Esta mañana en la comisión de Asuntos Constitucionales el oficialismo se negó a aprobar un proyecto que solicita al Ejecutivo provincial reglamentar la ley 3005. "Hace un año esta Legislatura sancionó la ley 3005 que prohíbe las carreras de canes en toda la provincia. No se vetó, quedó en vigencia y en 90 días debía ser reglamentada", explicó el diputado.

"Estamos pidiendo su urgente reglamentación porque hay carreras de perros en Centenario, en Senillosa, en Plottier, en Cutral Co. Como no está reglamentada no hay autoridad de aplicación que controle la prohibición", agregó.

"Solicitamos lo que corresponde, que se reglamente una ley aprobada hace un año. No entendemos por qué el Ejecutivo no pone en plena vigencia esta ley que defiende los derechos de los animales", sostuvo Escobar.