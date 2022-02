“Vamos a estar muy atentos durante el día y la madrugada hasta que pase la alerta , creemos que está noche será el final. Si la lluvia viene en forma paulatina a lo largo del día, no tiene problemas la ciudad. La ciudad tiene algunos inconvenientes cuando cae un chaparrón muy fuerte en una hora y media ”, sostuvo el secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán, en diálogo con LU5.

Morán puntualizó que la lluvia que cayó durante la madrugada en la capital neuquina no trajo como consecuencia, al menos por estas primeras horas de la mañana, acumulación de agua.

Agregó que, al finalizar el temporal del domingo, realizaron tareas de limpieza de los canales, de los pluviales, de rejillas y sumideros. “Ayer se hizo trabajo de desembanque en el Oeste donde había calles con acumulación de arcilla. Si llega a haber esta lluvia (anunciada para hoy) estamos con la ciudad en condiciones y con el equipo preparado para salir”, aseveró.

Una de las cuadrillas se ubicó esta noche en el barrio Almafuerte, sobre calle Lago Viedma donde realizó tareas para despejar la calle debido a la gran cantidad de arena y piedras que se encontraban en el lugar.

Tras el pedido de ayer a los vecinos de evitar sacar los residuos, sostuvo que algunos cumplieron y otros los sacaron, aunque señaló el servicio de residuos domiciliarios funcionó normalmente. “Pedimos que no los sacaran porque hay vecinos que no tienen canastos y los dejan en el piso. Muchos tomaron la precaución no sacar los residuos de hoy, esperando que mañana ya esté todo normal”, agregó.

A la fecha, el funcionario indicó que, con excepción de las líneas 5A y 5B, el resto del sistema de transporte de pasajeros de la ciudad realiza el recorrido normalmente.

Morán recordó que faltan 160 alcantarillas que fueron robadas. “Hemos incorporado otras provisorias, que se hicieron con los herreros de la Municipalidad, en casos urgentes. Estamos ideando un sistema de seguridad para evitar el robo. Estamos en proceso de compra de las que nos están faltando”, indicó.

Para los sectores de calles de tierra que quedan anegadas porque tarda en escurrir el agua, señaló que compraron más motobombas para desobstruir en esos sectores de la ciudad.

Por su parte, Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana, explicó que para las tareas de desembanque se abocaron 50 personas por cuadrilla: “Desde el domingo a la noche estamos recorriendo toda la ciudad. Cuando el golpe de agua es muy grande, la barda deja mucho sedimento y piedra y arrastra muchos residuos domiciliarios. Por eso, pedimos a los vecinos que no saquen la basura ya que vamos a tener una nueva tormenta”.

Resaltó que más de 300 personas que dependen de la secretaría de Movilidad “están trabajando 24 horas desde el domingo. Hay personal municipal que ha dormido muy poco para la tormenta de mañana”.