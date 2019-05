Según los comerciantes, el consumo viene en baja

Dijo que, más allá de las cifras, los comerciantes locales notan que hay menos clientes, “sobre todo en indumentaria, calzado, electrodomésticos y electrónica”. Agregó que esos rubros “están perjudicados también por el comercio por internet, en el que tenés grandes empresas que pagan sus impuestos y otros que trabajan en el garage de su casa en negro”.

El informe es un análisis de las ventas minoristas que realizó el Observatorio Económico de Acipan. Allí se advierte que el país lleva ocho años con un mercado interno “estancado”, en el que la demanda se incrementa por debajo del crecimiento poblacional.

Indicaron que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó de una caída del 12,1% en los volúmenes de venta durante los primeros cuatro meses de 2019, en comparación con igual período de 2018, lo que confirma que “se acumulan 16 meses consecutivos de baja”.

Recordaron que, a nivel provincial, no hay mediciones directas del consumo en los comercios, pero sí se hace un relevamiento de las ventas en supermercados. Añadieron que, según esa medición en las góndolas, “a partir de 2015 hasta 2018, la tendencia ha sido decreciente, con una retracción del 4,4% acumulado”.

También analizaron la demanda en las concesionarias de autos neuquinas. En ese sector, el consumo bajó fuerte en 2014, tuvo una recuperación que se consolidó en 2017 y cayó de nuevo al año siguiente.

En el informe, el equipo del Observatorio concluyó que existe una retracción de la demanda, aunque “probablemente la caída en los niveles de consumo en la provincia haya sido menor en 2018 en relación con el resto del país”.

--> Tendencias y realidades

Van a los mayoristas. En el informe realizado por Acipan señalaron que es muy probable que una parte del consumo que perdieron los supermercados y los pequeños comercios neuquinos haya migrado a las grandes cadenas mayoristas, como una estrategia de ahorro de las familias.

Vaca Muerta no llega a todos. El titular de Acipan, Daniel González, informó que el impacto de la circulación de dinero que genera Vaca Muerta “sirve para atenuar la crisis pero no alcanza a todos los sectores de la economía por igual, por eso no se notan todavía los efectos en los comercios chicos”.