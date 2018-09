Efectivos de la Metropolitana allanaron seis vivienda, uno en la calle Basavilbaso al 1700, dos en Río Carcarañá al 870, y otro en Río Quinto y Formosa. En uno de los domicilios secuestraron plantas de marihuana y en otro se llevaron siete personas detenidas.

Los operativos se realizaron en el marco de una causa por un enfrentamiento a tiros entre bandas, ocurrido en la calle Basalvilbaso el 15 de agosto, donde un joven de 25 años resultó herido, que no radicó la denuncia, por lo que la fiscalía inició la investigación de oficio.

“Vine a la casa de mi madre para bañarme, porque en mi barrio cortaron el agua, cuando sentimos ruido y policías que irrumpieron a los golpes. Nos apuntaron con armas en la cabeza, no les importó que hubiera una mujer de 65 años y un menor de 2 años”, relató Wendy, quien estaba en uno de los domicilios allanados.

“Les dije que mi marido pertenece a la Metropolitana, sólo me dijeron que me callara y me golpearon a mí y a mi hijo de 17 años, que se lo llevaron detenido”, agregó la mujer.

Aseguró que de la casa de su madre no habían secuestrado ningún elemento ni que los familiares contaran con antecedentes delictivos.

“Golpearon a mi hijo, no les importó nada, ni que era menor ni que no hizo nada malo”, agregó Wendy.