Semana a pura risa del Xeneize

Cristian Pavón y los colombianos Edwin Cardona, de penal, y Sebastián Villa marcaron los goles del equipo de Guillermo Barros Schelotto, quien cumplió 100 partidos al frente del Xeneize.

El resultado le permitió a Boca volver a cantar victoria después de dos encuentros y quedar a tres puntos del líder, Racing.

Vélez sumó un nuevo encuentro sin ganar (lleva tres consecutivos) y se llenó de preocupaciones en su lucha por la permanencia.

El local dependió una vez más de la lucidez de Pavón en un partido que se había tornado complejo por el buen manejo de los hombres velezanos.

El equipo visitante salió con una clara intención ofensiva y llegó con varios hombres al área de Andrada, pero le faltó profundidad en el último pase para poder cristalizar sus intenciones en la red.

Boca recién se enchufó después de los veinte minutos y su primera aproximación se dio con un pase de Tevez a Pavón, quien tiró el centro rasante para Ábila, pero tapó bien el ecuatoriano Domínguez.

Vélez contestó con un tiro alto de Robertone, pero de inmediato se iba a gestar el primer grito del encuentro. Ábila dominó fuera del área, giró a su derecha y le metió un gran pase a Pavón, quien le ganó la espalda a Ortega, avanzó y fusiló a Domínguez para poner el 1-0.

287 días de espera del Pipa

Después de nueve meses, Benedetto volvió a jugar en La Bombonera y recibió la máxima ovación de los hinchas.

Después de la ventaja, el partido siguió con el dominio de Vélez, pero Boca lo iba a rematar de contra con un penal que le cometió Giménez a Tevez entrando al área por la izquierda. El colombiano Cardona se hizo cargo y con un tiro a un costado del arquero aumentó la cuenta.

El inicio del complemento mostró a un peligroso Vélez que antes de los diez minutos estuvo cerca del descuento con remates de Giménez y el uruguayo Ramis.

A los 15, Tevez recibió en tres cuartos de Pavón, se encontró con el arquero adelantado y libre, y optó por picársela por arriba, pero Domínguez se estiró y le ahogó el grito.

Vélez se apagó y Boca controló el partido con tranquilidad. El Xeneize tenía guardado algo más y en el tiempo agregado Villa escapó por derecha, se metió en el área y fusiló a Domínguez para el 3-0 final.

"Después de hacer un gol agarrás mucha más confianza, y se abrió el partido".Cristian Pavón. Uno de los puntos altos de Boca

Una de cal y otra de arena: aplausos para el Pipa y frialdad Zárate-Vélez

Darío Benedetto ingresó en el segundo tiempo por Wanchope Ábila, concretando su regreso a La Bombonera tras diez meses de recuperación, y los hinchas de Boca le regalaron una ovación. Por otro lado, la partida de Zárate de Vélez fue la novela del mercado de pases. El delantero, sumamente identificado con la institución de Liniers, decidió no continuar en el Fortín y acordó su llegada a Boca, que le adquirió el pase al Watford. Y ayer, Mauro volvió a encontrarse con sus ex compañeros pero, al parecer, la cuestión no terminó en los mejores términos y hubo indiferencia.