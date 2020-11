"Sentí algo en las costillas, me asusté, bajé y se llevaron la camioneta"

"Cerca de las 10 de la mañana, entregué un paquete en calle J. B. Justo al 2000, dos cuadras antes de Combate San Lorenzo y volví a la camioneta. Puse el vehículo en marcha, bajé el vidrio porque hacía calor y cuando fui a cerrar la puerta, me pararon y me dijeron que me baje", relató Sergio Rojas en comunicación con LU5.

El repartidor confió que fue algo que no se esperaba, que estaba tranquilo. "Sentí que me tocaron con algo en las costillas, me asusté y me bajé de la camioneta Fiat Fiorino. Reaccioné cuando llevaban casi dos cuadras y ahí empecé a correr. Le pregunté a un par de personas si habían visto la camioneta y me dijeron que si, porque se tragaron un badén, que iban fuerte. Pero no los vi más", sostuvo el damnificado.

Tras ello, se dirigió a la sucursal del BPN sobre calle San Martín, donde le relató lo sucedido al personal policial que allí se encontraba y que tras avisar a unos colegas, lo trasladaron a la Comisaría Tercera para que radique la denuncia. "Ahí me tuvieron como 2 horas y media para hacer la denuncia, yo les decía que se apuraran que me iban a desmantelar la camioneta, pero la chica que estaba me decía que tenía que esperar que había gente antes que yo", resaltó indignado por la espera para realizar el trámite burocrático e incluso destacó que "toda la gente que estaba ahí era para denunciar, aparentemente hechos de robo".

Una vez que realizó la denuncia, lo pasó a buscar su hermano y juntos salieron a recorrer distintos puntos de la ciudad para intentar recuperar su vehículo. "Sé que las primeras horas son cruciales y por eso quería que me tomaran rápido la denuncia. Nos fuimos hasta la meseta, a Parque Industrial, me metí en Los Pumas, pero por ahora no tengo noticias de nada", expresó angustiado por la situación.

Es que la camioneta, una Fiat Fiorino modelo viejo dominio GAD 694, es su herramienta de trabajo. La misma es de color gris y tiene un detalle en el guardabarros, del lado del conductor, donde la chapa es de color negro. Además, no tiene los vidrios en la parte de la caja, ya que es utilizada como correo, el parabrisas está un poco trizado y posee llantas de aleación. En caso de que alguna persona la encuentre o vea a través de las redes sociales, solicitó que se contacten con LU5 o con LM Neuquén para poder ubicarla y recuperarla.