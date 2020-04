¿Será el final de las carreras de los viejitos del fútbol?

“Dios quiera que acá pase lo más rápido posible, no por el hecho de volver a jugar al fútbol sino porque nosotros como sociedad y como país necesitamos que pase rápido. La gente no la está pasando bien, son medidas que se tuvieron que tomar porque no quedaba otra y porque era lo mejor para nuestro país”, agregó. “Hoy no me replanteo nada porque sería ridículo y porque no se sabe qué es lo que va a pasar. Quizás estamos cuatro o seis meses sin jugar y no sé a nuestra edad cómo será cuando volveremos”, expresó.

Otros veteranos complicados

Pepe Sand, goleador de Lanús, que en julio cumplirá 40 años es otro de los ídolos que podría verse obligado por las circunstancias a decir adiós antes de lo imaginado.

Sebastián Torrico, arquero de San Lorenzo y también con cuatro décadas, Santiago Silva, delantero de Argentinos, con 39 años, Fabricio Coloccini, defensor del Ciclón, de 38 y Licha López ídolo de Racing con 37, son algunos que pasan por la misma situación de incertidumbre que el ex emblema de la Selección.

¿Se termina así de manera tan triste sus exitosas carreras?

