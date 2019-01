Sergio Rodríguez: "Somos la alternativa al parrillismo"

Su presentación causó sorpresa. ¿Fue una decisión de último momento o venía barajándola hace tiempo?

Lo que nos puso en alerta fue el segundo congreso del PJ, donde modificaron la resolución anterior de que cualquier frente lo tenía que encabezar un peronista. El parrillismo puso a Ramón Rioseco para gobernador, que fue candidato nuestro en 2015, luego se arrimó al quiroguismo y en la última elección nacional le ganamos con Darío Martínez; entonces no había razón para que el peronismo fuera furgón de cola. Como siempre fui opositor a (Oscar) Parrilli, los compañeros me empezaron a llamar porque nos cambiaron la postura y me sentí obligado a dar respuesta. En el interín, nos cruzamos con Fausto, disgustado con las posiciones de su partido, la UCR, y vimos que era factible armar un nuevo partido.

¿La crítica es por Rioseco? ¿Si encabezaba Martínez lo apoyaban?

Nos presentamos como la alternativa al parrillismo, que es quien armó este esquema. Rioseco, Martínez y Javier Bertoldi siempre estuvieron del mismo lado y siempre los enfrenté porque mantienen esa postura parrillista. Defendemos un peronismo en Neuquén que no esté manejado desde Buenos Aires.

¿Cuáles son sus propuestas de campaña?

Son cuatro ejes: vivienda e infraestructura, un tema en el que tenemos experiencia con 5 mil soluciones habitacionales; educación, porque la gente ruega por el tema de los chicos en las aulas; la diversificación de la economía, que es cierto que el MPN viene trabajando, pero se requiere un esfuerzo mayor; y el cuidado del ambiente, porque hay que armar un ministerio con estructura para atender los derrames y no sirve la remediación, hay que pensar en prevención.

—¿Cómo es la relación con Omar Gutiérrez y el MPN?

Vemos que al actual gobierno le falta mucho en los cuatro ejes que planteamos, sobre todo en educación. Por cuestiones de necesidad política, dejaron avanzar demasiado sobre el derecho de los niños y el daño que causaron por no resolver esto como corresponde lo vamos a pagar por varias generaciones. También falta en vivienda, porque tenemos un déficit habitacional que se incrementó por Vaca Muerta y estamos corriendo de atrás, a pesar de todas las promesas que hicieron.

—Rioseco acusa al MPN de macrista y Cambiemos, de populista. ¿Coinciden con alguno de los dos?

El gobierno tiene el acercamiento necesario que tiene que tener con (el presidente Mauricio) Macri, es una cuestión de gestión, y no desconocemos el costado populista del MPN porque su raíz fue un desprendimiento del PJ. Pero, al margen de eso, creemos que hay que terminar con esa brecha. El país va a salir adelante con un gobierno que concentre a todas las fuerzas políticas. Para solucionar el endeudamiento y la situación económica, tiene que haber una gran mesa de consensos. Macri prometió terminar con la grieta que generó Cristina y no lo hizo, sino que la agrandó. Nosotros queremos terminar con la grieta.