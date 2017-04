En la presentación de Oscar Arias, como nuevo Director Deportivo de Sevilla, el presidente de las institución manifestó que el DT y la Selección ya tuvieron contactos.

"Yo no tuve ninguna reunión con nadie. No hay nada nuevo sobre mi continuidad y después de un partido frenético como el de hoy, lo que digo es que me siento muy vinculado a mi equipo", había declarado Sampaoli el fin de semana.

Desde la AFA buscan reemplazante para Edgardo Bauza, de cara a los partidos restantes de las Eliminatorias para Rusia 2018.