Con lujo de detalles, la rubia de Combate contó lo que le pasó una noche insólita: “Dejé a mi perrita en el comedor y fui a tener relaciones. El preservativo, que era del chico con el que estaba, quedó ahí y en un momento me desesperé y empecé a preguntar ‘¿dónde está? ¡si lo dejé acá!’”, comenzó relatando la ex participante del “Bailando”.

“Estuvimos... hicimos el nudito, todo tranqui, y ahí la perrita entró. Ahí pensé que podría haber quedado abajo de la cama. Y la miro a la perrita sentada con una cara rara y le abro la boca... ¡Se lo había comido todo!”, reveló.

¡Se muere la perra!

Mica recordó que tuvo que llamar de madrugada a la veterinaria para que le digan qué hacer: “Llamo a las cuatro las 4 de la mañana y le digo al que me atiende ‘disculpame, mi perra se tragó el preservativo, ¿qué hago?’. Y me responde ‘mirá, se puede morir o esperá cuatro días que lo saque’. Imaginate mis nervios, le metí los dedos porque dije ‘¡se me muere la perra!’. El chico que miraba y yo, sin ropa, metiéndole los dedos diciéndole ‘dale, vomitalo’... ¡imaginate!”.