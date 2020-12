Shia LaBeouf es acusado de abuso y agresión sexual

Dicha situación se dio mientras la pareja regresaba de una “escapada romántica” en el desierto, donde Shia LaBeouf estuvo enfurecido con FKA Twigs “todo el tiempo”. De acuerdo al relato, en una oportunidad la despertó y comenzó a estrangularla.

La relación duró menos de un año y de acuerdo al documento legal, el actor abusó física, emocional y mentalmente de ella muchas veces, e incluso le contagió una enfermedad de transmisión sexual (ETS). FKA Twigs aseguró que está realizando la denuncia para “mostrar cómo cualquier persona, celebridad o no, puede estar involucrada en una relación abusiva”.

Otra denuncia

El diario también citó una denuncia similar realizada por otra exnovia del actor Shia LaBeouf, la estilista Karolyn Pho, quien afirmó que el intérprete la inmovilizó en una cama y la golpeó con la cabeza, lo suficiente para que sangrara.

Entre otras cosas, ambas mujeres coincidieron en algunos comportamientos de Shia LaBeouf, como que no le gustaba que hablaran o miraran a los camareros hombres que los estuviesen atendiendo, y FKA twigs también aseveró que ella tuvo que aprender a mantener la mirada baja cuando los hombres le hablaban.

FKA-twigs.jpg FKA Twigs, ex pareja del actor Shia LaBeouf.

Asimismo, también afirmó que Shia LaBeouf, tenía reglas sobre cuántas veces al día tenía que besarlo y tocarlo, que tampoco la dejaba llevar ropa a la cama y convertía los pequeños desacuerdos en peleas de toda la noche.

Pero eso no es todo, ya que ambas también afirmaron que Shia LaBeouf mantenía un arma de fuego cargada junto a su cama. La rapera reconoció incluso que temía usar el baño en las noches, pues le daba miedo que él pensara que era un ladrón y le disparara.

“Solo pensé, nadie me va a creer jamás. Soy poco convencional. Y soy una persona de color que es mujer”, reconoció la artista. “Todo el tiempo que estuve con él, podría haberme comprado un pasaje de avión de regreso a mi casa en Hackney. Pero él me rebajó tanto, por debajo de mi misma, que la idea de dejarlo y tener que trabajar de nuevo me parecía imposible”, continuó diciendo.

“En realidad, fue muy caro y requirió una gran cantidad de tiempo y recursos poder salir de ahí”, continuó.

La respuesta

El actor respondió a la denuncias en un correo electrónico enviado el jueves 10 de diciembre. “No estoy en posición de decirle a nadie cómo los hizo sentir mi comportamiento. No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, solo racionalizaciones”, comenzó.

“He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años. Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por aquellos a quienes lastimé. No hay nada más que pueda decir”, sentenció.

En otro correo, aseguró que “muchas de estas acusaciones de FKA Twigs no son ciertas”, pero que les debe a las mujeres “la oportunidad de ventilar sus declaraciones públicamente y aceptar la responsabilidad por las cosas que he hecho”.

Asimismo, aseveró que hoy estaba sobrio, en terapia y que era parte de un “programa de 12 pasos” para superar sus problemas de adicciones. “No me he curado de mi trastorno de estrés postraumático ni del alcoholismo, pero estoy comprometido a hacer lo que sea necesario para recuperarme, y por siempre lamentaré a las personas que pude haber dañado en el camino”, afirmó.

Previo a su relación con la cantante, el actor estuvo casado con la modelo Mia Goth de quien se separó en 2018. Por su parte, FKA twigs estuvo comprometida por varios años con Robert Pattinson.