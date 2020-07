Shoppings: dramático pedido de los dueños de locales para reabrir

Remarcaron que si no tienen una rápida respuesta van camino a la quiebra y al eventual despido del personal.

Cynthia Groisman, propietaria de cinco locales en los tres shoppings, dijo, en declaraciones a LU5, que los comerciantes que trabajan en las grandes superficies están "desesperados y angustiados y sin novedad del Gobierno sobre la fecha de reapertura".

"No vemos una salida pronta, no tenemos mesa de diálogo con el gobernador (Omar Gutiérrez). Y con todo este rebrote del coronavirus sentimos que cada vez estamos más lejos de una probable apertura. Eso para nosotros significa la posibilidad de cerrar", afirmó la comerciante.

Sostuvo que muchos locales bajaron sus persianas y otros aún esperan una fecha probable para tomar la decisión.

Groisman explicó que atraviesan una situación “muy difícil” ya que no pueden vender desde el inicio de la cuarentena, subrayó que están "sobrepasados" con los gastos y sin saber cómo mantener sus fuentes de trabajo y las de sus empleados.

En su caso, la comerciante contó que tiene 14 empleadas distribuidas en sus 5 comercios por los que paga alrededor de 100 mil pesos de expensas en cada uno.

"Todos tenemos distintas situaciones, algunos no aguantaron más porque no les dieron el ATP, ni créditos. Otros siguen con ahorros, pero no hay nadie que haya podido pagar las expensas de los shoppings, ni cubrir cheques a proveedores, ni impuestos", lamentó la comerciante que dijo entender los resguardos por el coronavirus, pero destacó que tienen listo el protocolo.

La representante de los comerciantes contó que en uno de los shoppings no les están cobrando el alquiler, pero que en los otros dos sí por lo que las deudas son muy altas.

"Queremos trabajar, nuestros empleados quieren trabajar. Hay termómetros para medir la temperatura, hay alcohol en gel en todos lados, está medida la ocupación máxima de cada local. Queremos abrir", afirmó la mujer, quien además indicó que son tres mil personas las que dependen de esos locales.