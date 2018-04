En nuestra provincia, en el norte, "el sistema de Protección Civil de Neuquén mantiene el alerta amarillo para la población, lo que implica un refuerzo del monitoreo técnico y territorial, así como la previsión de los recursos necesarios para responder ante una contingencia".

A su turno, desde el aeropuerto neuquino Juan Domingo Perón siguen de cerca el avance de la situación para determinar, en el caso de una erupción, cómo podría afectar en los vuelos.

"Existe un riesgo real en caso de una erupción pero dependerá de la pluma de cenizas, la altura y la cantidad de las mismas", indicaron a LMN fuentes consultadas.

No obstante aclararon que, a diferencia de otros casos, el volcán Chillán no afectaría en forma directa a Neuquén ya que está ubicado más al norte de la provincia "y al soplar vientos del oeste, la columna de cenizas no afectaría de manera directa".

Embed Si viajas al sector de #NevadosDeChillán ten en cuenta el Mapa de peligro volcánico de @sernageomin e infórmate de los planes comunales de evacuación. Para recomendaciones de preparación y respuesta, ingresa a https://t.co/MMWS3imXKf pic.twitter.com/RdXjc4AUGS — onemichile (@onemichile) 8 de abril de 2018

Desde el municipio de Las Ovejas, por su parte, aconsejaron a los veraneadores que se autoevacuaron durante el fin de semana ante una posible erupción, teniendo en cuenta que ellos están en la zona más alta del tramo cordillerano.

Además de Las Ovejas, poblaciones como Varvarco, Manzano Amargo, Andacollo y Los Miches se vieron afectadas por las cenizas si existiese una erupción del volcán.

