"Si me equivoqué, fue por tratar de dar con el femicida"

“Obvio que hice una autoevaluación de lo que ocurrió porque todos podemos equivocarnos, pero no podemos desconocer el esfuerzo y el trabajo que se hizo, y me hago cargo de lo que digo. Los errores que pude haber cometido por omisión fueron por tratar de encontrar a Muñoz”, afirmó Cuadrado en declaraciones exclusivas a LU5.

Respecto de los motivos de la desafortunada búsqueda, explicó que “lo que pudo ocurrir es la disparidad entre zonas agrestes y otras donde era realmente muy difícil caminar y recorrerlo”. “Incluso, los perros nuestros y los que se trajeron de Río Negro terminaron muy lastimados por el trabajo en la zona”, aseguró.

Una de las críticas más fuertes que se le hizo a la Policía tuvo que ver con no haber pasado rápidamente la causa del área de Seguridad a Investigaciones, pero Cuadrado insistió: “Yo diferencié el trabajo de Investigaciones con el de Seguridad porque me interesaba que Investigaciones trabajara con la fiscal para que lo que yo no me enteraba, porque estaba en el terreno, lo pudiera saber la gente de investigaciones y me comentara todo lo que iban trabajando para ir entrelazando la información con nuestro trabajo diario”.

Lorenzo Muñoz

25 días: tardó la Policía en encontrar a Muñoz a 200 metros de la escena del crimen.

Tras 21 días en el territorio, Cuadrado bajó a Neuquén y subió el superintendente de Investigaciones Daniel Abarzúa y 48 horas después se encontró a Muñoz a 200 metros de la escena del crimen, en la zona de los pinares, ahorcado. El femicidia, luego se comprobó por estudios científicos, se mató entre la tarde del 22 de febrero y la madrugada del 23.

A partir de la experiencia que dejó la búsqueda en Las Ovejas es que ahora la Policía comenzó a capacitarse en la materia.

“Ahora estamos trabajando en cómo realizar búsquedas en zonas agrestes con capacitación en trabajo de cuerdas, con los perros, de hecho se adquirieron dos más para mejorar el trabajo”, aclaró el superintendente.

Al cierre de la entrevista, el alto mando reconoció: “Esto me afectó muchísimo como persona, pero por suerte me contuvo mi familia y profesionalmente también la jefatura y el gobierno”.

superintendente de seguridad jose Cuadrado

