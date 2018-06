Si no hay consenso, Pereyra se baja de la pelea en el MPN

El senador nacional y líder de la lista Azul y Blanca dijo ayer en declaraciones radiales: “Nosotros no participamos si no hay lista de consenso”, por lo que dejó el camino libre al gobernador Omar Gutiérrez a presentarse en la próxima elección del 12 de agosto.

La fecha es la que puso el gobernador y presidente de la Junta de Gobierno para renovar todas las autoridades partidarias. El 7 de septiembre, por carta orgánica, asumirán las nuevas autoridades que tendrán un mandato por cuatro años. Gutiérrez dijo hace unos días que es “altamente probable” que juegue dentro de la interna con la lista Azul. De hecho, está recorriendo lugares en la provincia y cosechando apoyo.

Si bien el vicegobernador, Rolando Figueroa, se ha mostrado activo dentro del partido (recorriendo la provincia) y crítico hacia el gobierno nacional desmintió que sus intenciones sean jugar una carta como candidato a gobernador.

En este sentido, Pereyra dijo que su espacio dentro del partido provincial no quiere una confrontación interna, sino la unidad.

“Nosotros no presentamos propio candidato, vamos en búsqueda del consenso. Si no hay consenso, nos retiramos y no participamos. No estamos para romper el partido”, señaló el senador nacional.

“Hay que transitar un camino de unidad, tratar de consensuar con otras líneas para llegar a una lista de unidad, no confrontar. El MPN tiene la gran posibilidad de trabajar con miras al 2019, para lo cual debemos hacer una crítica interna, potenciar al partido y prepararnos todos juntos para las elecciones del 2019, que no tengo dudas que va a ganar el MPN”, concluyó.

“Yo converso mucho con el gobernador y también con el vicegobernador (Rolando Figueroa) desde las dos posiciones. Como senador tengo que tener un diálogo directo”. Guillermo Pereyra. Senador nacional por el MPN y líder de la lista Azul y Blanca

