"Si no se cuidan, el daño puede ser irreparable para los ojos"

Larrañaga.jpeg La presidenta de la asociación de oftalmología de Neuquén (SON), Anabel Larrañaga.

“Si no nos protegemos durante todo el eclipse, puede quedar un daño permanente, ocasionando la denominada ceguera por Retinopatía Solar. El daño en general afecta a ambos ojos, aunque tiende a afectar más a uno de ellos y no es que te quedás ciego de repente. Sino que el daño que te produce es que no vas a poder enfocar y, por ende, no vas a poder leer un libro ni ver los subtítulos de una película”, explicó Larrañaga.

Los oftalmólogos atienden a una persona cada media hora. Los oftalmólogos atienden a una persona cada media hora.

Cómo cuidarnos

Según las asociaciones del Alto Valle, el mejor tratamiento, es la prevención. “No mirar directamente al sol, usar la protección adecuada y observar la proyección del sol sobre una superficie”, aclararon.

En este sentido, piden que se debe tener presente que aunque el ocultamiento total del sol ocurre por aproximadamente 2 minutos, el tiempo que deberíamos permanecer sin mirar a la gigante estrella sería a las dos horas previas al fenómeno y las dos horas posteriores. “En nuestra región abarcaría desde las 12 a las 16 horas aproximadame

SFP_Entregan-anteojos-solares-para-eclipse-(1).jpg Sebastián Fariña Petersen

nte. Es importante considerar que el único momento seguro para observar el eclipse es durante esos dos 2 minutos que dura el fenómeno”, añadió Larrañaga.

En referencia a la protección adecuada a utilizar, se debe tener presente que no son útiles los anteojos comunes para el sol, placas radiográficas, negativos de fotos, CDs, anteojos 3D, botellas u otros tipos de vidrios oscuros, y mucho menos los binoculares o telescopios, que concentran la luz. Tampoco está aconsejado mirar el sol a través de cámaras de fotos o teléfonos celulares, sin el filtro certificado para su uso.

“Los elementos seguros para su observación son las máscaras para soldar con filtro DIM 14 o mayor, y hay que tener cuidado que la mayoría de las máscaras tienen filtro DIM 1, y los anteojos específicos para ver eclipses que deberán tener impresa una lámina de certificación ISO 12312-2, no deben estar dañados ni vencidos (duran 3 años)”, aclaró Larrañaga.

eclipse 2.jpg

Aún con estos anteojos, lo aconsejable es no mirar por más de 10 segundos por minuto, según las recomendaciones de eclipses ocurridos en otros países. Habría que colorarlos y retirarlos, de espaldas al sol.

Por último, se debe tener presente que hasta el momento no se ha encontrado ningún tratamiento para la retinopatía solar establecida. Por lo tanto es importante tomar las medidas preventivas y consultar a su Médico Oftalmólogo si hay dudas.