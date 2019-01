"Si vuelvo, me matan", dijo la novia saudita fugitiva

La joven viajó hasta Bangkok para reunirse con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Australia podría llegar a darle asilo.

“Se negaba a llevar hijab (velo islámico) y había tensión en asuntos religiosos. Rahaf es un símbolo de resistencia y mandarla a su país traería consecuencia dramáticas”. Phil Robertson investigador de Human rightsWatch en Tailandia

Rahaf estaba a punto de ser deportada porque un tribunal penal de Bangkok había rechazado un recurso presentado por la abogada Nadthasiri Bergman, especialista en derechos humanos. Pero el vuelo despegó a las 11:15, sin ella. “Si no quiere irse, no será expulsada en contra de su voluntad”, declaró el jefe de la policía de inmigración tailandesa, Surachate Hakparn.

“Si vuelvo, me matan. Estoy segura 100 por ciento de que me asesinarán apenas salga de una prisión saudita. Me voy a quedar acá hasta que la ONU me ayude”. Rahaf Al-Qunun saudita atrincherada.

De acuerdo con su relato, la detuvieron sauditas y kuwaitíes apenas llegó a la capital tailandesa y le confiscaron el pasaporte a la fuerza. La embajada árabe negó la acusación y advirtió que sus funcionarios estaban “en contacto con la familia de la joven”. Pero Rahaf remarcó que sus parientes la encerraron en una habitación durante 6 meses solo por haberse cortado el pelo. Y el servicio de inmigración tailandesa aseguró que se escapó de un matrimonio que le habían arreglado por conveniencia.

Para atrincherarse en el hotel del aeropuerto, colocó una mesa y una silla contra la puerta. “Estoy segura 100% de que me matarán apenas salga de una prisión saudita”, declaró Rahaf, quien quiere pedir asilo en Australia.