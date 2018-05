Sifuentes otra vez le paró el carro a la senadora Crexell

“Las diferencias siempre existen, pero no se puede ir todo el tiempo en contra de todo”, manifestó Sifuentes en declaraciones radiales, quien además es una histórica dirigente del partido provincial.

“Lo que dice causa mucha bronca en el partido, y sobre todo en los afiliados, que son los que la votaron. Cada vez que la escuchamos es para hablar en contra de sus propios compañeros”, despotricó la diputada provincial.

La polémica se desató luego de que Crexell sostuviera que tiene contactos y charlas con Figueroa y, además, que no participará de un eventual proyecto partidario para que Gutiérrez sea reelegido.

Crexell quiere que haya una agencia especial para Vaca Muerta Lucila Crexell.

“No van a contar con mi acompañamiento para la reelección de Gutiérrez”, sentenció la senadora emepenista, al tiempo que afirmó: “Nunca dejé de hablar (con Figueroa), siempre tuvimos buena relación, a pesar de nuestras diferencias. Él está armando, me reuní con él en algún momento pero no hay nada concreto, no voy a ir de candidata a vicegobernadora”.

Sifuentes no esperó para salir al cruce de las declaraciones y sostuvo: “Ella (por Crexell) dice que no habla de candidatura y luego menciona a Figueroa. Ahí se contradice, pero se refiere a la interna de nuestro partido”.

Las diferencias entre Crexell y el sector Azul, que conduce Gutiérrrez y que fue creado por el ex gobernador Jorge Sapag, aparecieron fuertemente en esta gestión de gobierno, cuando la senadora levantó el perfil político con críticas.

“La senadora (Crexell) tendría que estar presentando proyectos para los neuquinos, pero no lo hace. Sólo la conocemos a través de los medios cuando sale a criticarnos”, dijo Gloria Sifuentes, Diputada provincial del Movimiento Popular Neuquino

