Sigue la barbarie de ATE y la Iglesia llama al diálogo

Los violentos episodios registrados ayer, en el tercer día consecutivo de violencia extrema en el supuesto reclamo por el futuro convenio colectivo de trabajo de Salud, ocurrieron minutos después de que un mediador judicial se comunicara con el secretario gremial de ATE, Carlos Quintriqueo, y este le manifestará que tras la asamblea se iba a dispersar sin inconvenientes. “Creímos en la palabra y pensábamos que iba a ser un día distinto”, indicaron fuentes judiciales.

Pero la barbarie se volvió a repetir y una lluvia de piedras y postas de goma volvieron a inundar las calles, esta vez en cercanías del barrio Islas Malvinas, donde los vecinos pedían el fin de las hostilidades que ponían en riesgo a niños y adultos, que nada tenían que ver con el reclamo de los estatales.

Los manifestantes, en su mayoría encapuchados, intentaron ingresar al predio del CAM por calle Colón, tras romper el cerco perimetral. La fuerza policial, apostada en el lugar, intentó disuadir los avances de los revoltosos, que llamativamente estaban preparados con “escudos”. Para el Gobierno, se trató de algo “premeditado” (ver aparte).

La tensión fue ganando terreno con el paso de los minutos, y los vecinos del sector comenzaron a ser interlocutores en medio de los enfrentamientos.

La llegada de la nota firmada por el obispo de Neuquén, Fernando Croxatto, y el defensor del Pueblo, Ricardo Riva, trajo algo de alivio.

Embed

Una mesa de diálogo

“Urgidos por la profundización del conflicto entre ATE y el Gobierno provincial, y conmovidos por las consecuencias dolorosas que ya afectan gravemente al resto de la sociedad, sentimos la necesidad de tomar consciencia de la imprescindible y urgente búsqueda de soluciones para recuperar la paz social”, indicaron en el comunicado la Iglesia y la Defensoría. “Por eso los convocamos a hacer el esfuerzo necesario para que de inmediato decidan reunirse en una mesa de diálogo”, agregaron. La convocatoria es el lunes a las 11 de la mañana en el Obispado.

Esta es la segunda ocasión en que la Iglesia intenta mediar en la conflictiva situación. ATE hará una asamblea el lunes por la mañana y luego iría a la mesa convocada. El Gobierno, por su parte, recibió la nota que estaba dirigida al gobernador, que regresaba anoche de Buenos Aires.

Desde el miércoles, la escalada de violencia ocasionó inconvenientes a terceros, que nada tienen que ver con la protesta de ATE. Desde el Gobierno dudan de que muchos de los manifestantes sean empleados estatales y presumen que podría tratarse de infiltrados.

Embed

“Esperemos que la convocatoria de la Iglesia le ponga un poco de cordura a todo esto, porque fueron tres días de furia muy intensos de violencia y muchos daños”, afirmó Pablo Vignaroli, el fiscal indicó que previamente intervino el mediador.

15 dirigentes de ATE fueron imputados por los distintos incidentes.

Entre ellos aparecen Jorge Marillán (secretario adjunto de ATE) y su hermana Fabiana (secretaria gremial). Los cargos, entre otros, son “entorpecimiento de circulación de medios de transporte o servicios públicos y coacciones”.

Pereyra: “Fueron actos violentos y premeditados”

El subsecretario de Seguridad, Gustavo Pereyra, calificó los incidentes ocurridos en las afueras del CAM como una “actitud total y absolutamente premeditada”, por parte de representantes de ATE, “habiendo llevado a la gente en vehículos, en trafics que salieron de Casa de Gobierno”. Y agregó que se trató “de actos de vandalismo, porque allá no sólo estuvo la conducción de ATE, sino que se sumaron terceros que nada tienen que ver con este conflicto del que se venía hablando”.

El funcionario provincial agregó que desde los manifestantes “la intención, de acuerdo con lo que se vio, era desatar nuevamente un conflicto violento, quedar como víctimas ante la ciudadanía, cosa que no son”.

“Aquí no estamos hablando de un conflicto gremial, estamos hablando de actos de vandalismo, de violencia, coerción, contra bienes del pueblo, contra trabajadores del Estado, cuyas consecuencias llegan mucho más allá y afectan a terceros, en este caso el de la ciudadanía que vive en los alrededores de este centro administrativo”, sostuvo Pereyra. Reiteró que “la intervención policial fue al solo efecto de garantizar la integridad física de los trabajadores del CAM” y aclaró que en estos últimos días no se han registrado detenciones porque “no queremos agravar la situación de conflicto y violencia, no queremos echarle nafta al fuego”.

“Acá hay una sola estrategia, que es la de los canales normales de comunicación”, puntualizó.