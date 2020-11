"Nos pareció terrible porque se vulneran todo tipo de derechos. Los dejó con un bolsito con su ropa, los nenitos nunca registraron que los dejaban para no venirlos a buscar, ellos quizás interpretaron que se trataba de un juego y que después los iban a volver a buscar", dijo Letizia Tamboribdeguy , integrante del equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer que radicó la denuncia, durante una entrevista con una radio bahiense.

La noticia tomó trascendencia a nivel nacional, lo que generó un gran impacto para el equipo de esa comisaría. "Se han comunicado más de 500 personas de todo el país, preocupadas para ver si podían cooperar de cualquier tipo de forma y hasta ofreciéndose para adoptarlos", detalló en diálogo con La Brújula.

image.png Letizia Tamboribdeguy , integrante del equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer, radicó la denuncia

Los profesionales notaron incluso que hay irregularidades en la documentación de los niños. Según explicaron, no hay registros de la adopción internacional. Los chicos no tienen DNI argentino sino pasaportes de su país de origen, con los nombres de pila cambiados y el apellido de su papá adoptivo.

"No me gustaría estar en sus zapatos, uno como mamá entiende que a veces puede estar desbordada, no encontrar la forma de salir adelante, pero nunca es malo pedir ayuda. Hay instituciones y profesionales que pueden colaborar, la última opción debe ser tirar la toalla. Entiendo que la adopción fue genuina y que después no funcionó, pero tendrían que haber pedido ayuda", señaló Tamboribdeguy.

Según comentó, el padre adoptivo "dijo que no podía sobrellevar la vida familiar, que tenía dificultades en la vinculación de los niños, lo cual se incrementó por el aislamiento del Covid".

comisaria-mujer-bahia-blanca.jpg Gentileza La Brujula24

Aunque aclaró que los niños están bien, señaló que aún no comprenden la dimensión de lo ocurrido. "Tienen 6 años, es difícil que registren una situación de abandono. Ellos están muy bien en el hogar, pero siguen preguntando cuándo los van a venir a buscar", informó.