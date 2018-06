“Me preguntó si alquilaba este departamento y le dije que no. Entonces me cambió la conversación y me dijo ‘vea, le explotó acá la luz’”, explicó la mujer de 66 años a LM Neuquén, todavía asustada por lo vivido el martes a la tarde.

Eran cerca de las 17:30 cuando un hombre de 47 años tocó el timbre de su casa, ubicada sobre calle Río Diamante, y la convenció de que tenía un problema en el circuito eléctrico de la vivienda. “Primero no iba a salir porque pensé que me estaba haciendo el cuento del tío, pero me dijo que hace un tiempo atrás les había pasado en el hogar de menores de acá al lado y era verdad”, relató la señora, quien por esa coincidencia creyó en lo que le decía el ladrón.

Sin dejar entrever que mentía, el delincuente abrió el medidor y le mostró a la dueña de la casa una supuesta irregularidad.

En ese momento, se aprovechó del desconocimiento en electricidad de la señora y le ofreció fijarse en la llave de luz, dentro de la casa, por lo que ambos ingresaron.

“Me dijo que él podía comprar los repuestos y cambiarlos, hasta anotó lo que necesitaba y que costaría $475. Entonces le di $500”, confió la víctima, que lo siguió hasta la vereda. “Él no me vio, pensé que iba a agarrar un auto para ir a la ferretería, pero no. Empezó a caminar con dirección hacia Cipolletti y ahí me llamó más la atención, porque los negocios están todos para el lado del centro”, detalló.

Lejos de quedarse en su casa mientras el ladrón huía con su dinero, tocó timbre en el hogar y pidió ayuda al policía que realiza servicios adicionales en ese lugar. De inmediato, el efectivo y la víctima se subieron a un auto y recorrieron la zona en busca del estafador.

A siete cuadras de distancia, en calle Cabo de Hornos al 2000, la mujer lo reconoció y el policía aviso al comando central para solicitar refuerzos, que llegaron al lugar y lo detuvieron en el momento justo en que estaba por robarle a una pareja de abuelos.

El modus operandi del ladrón era siempre el mismo. Les preguntaba a abuelos y jubilados por alquileres para rápidamente cambiar el tema de la conversación asegurando que había un cortocircuito y que él lo podía arreglar.

En su poder, el hombre tenía 1000 pesos que fueron secuestrados. Se estima que podrían ser de robos a otras víctimas.

“Lo detuvieron porque lo seguí, no quería que este señor siguiera haciendo lo mismo con otras personas. A ellos les tocó el timbre y les hizo la misma pregunta, si alquilaban”, aseguró la mujer sobre los ocupantes de la vivienda en donde fue detenido el estafador.

