Sin agua, crece el malestar en la toma de Casimiro Gómez

En la mediación que se inició en enero en Fiscalía, se acordó que iban a poder ingresar con leña, alimentos y agua en un horario restringido, de 10 a 11 y de 19 a 20. Sin embargo, según los vecinos, hace una semana que la Policía les decomisa la comida y los elementos para cocinar. Ayer, solo habían ingresado algunas donaciones de iglesias barriales, que apenas sirvieron para llenar las ollas.

"Yo creo que nos quieren desgastar, pero la gente de acá no se va a ir porque hay necesidad, pero te da bronca porque vinieron los chicos y esta vez no pudimos darles la leche porque no nos queda nada", contó Lorena, una mujer de mediana edad que cuida el lote de su hija y su nieta de nueve meses.

En la toma hay siete comedores que siguen abiertos y tienen como referente a la Chiqui, una mujer de gorra negra que hace de intermediaria entre la Policía y muchas de las familias que no tienen parientes que los ayuden ni otro lugar donde ir a comer.

Cerco

Ella contó que tienen "mucha bronca" porque el cerco policial es cada vez más estricto. "No nos quedó más azúcar ni hielo o agua fresca para los nenes", sostuvo. Relató que, días atrás, "un señor se desvaneció y otra mujer se desmayó después de pasar dos días sin comer ni beber". Las negociaciones con el Gobierno están en punto muerto. Después del censo, no hubo más avances y las reuniones en Fiscalía se vienen postergando. Miguel, uno de los delegados, comentó que "están queriendo dilatar" y advirtió que, si no se reanuda el diálogo, volverán con las protestas. "De acá no nos vamos", sentenció.

