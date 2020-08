"Sin ayuda de Nación, Neuquén ya estaría fundida"

Lorena Parrilli no duda en afirmar que las finanzas y la administración del gobierno provincial de las cuentas públicas entraron en un rojo peligroso. Y no solo lo dice desde el rol político, sino que enumera la cantidad de dinero que bajó el presidente Alberto Fernández en el contexto de la pandemia. Representa el “ala dura” de la oposición del peronismo, siempre en tensión por portar apellido.

Esta es una necesidad que surge de todos los trabajadores del Policlínico porque estaban en una suerte de remate. Ellos están siendo rehenes de hace mucho tiempo de un proceso judicial de quiebra. En plena pandemia se iba a promover el remate del inmueble y parecía ciencia ficción, rematar un policlínico en plena pandemia. Vimos que esta herramienta, de esta nueva ley de poder suspender todas las acciones procesales, era el primer paso para que no desaparezca el ADOS. Es el primer paso, pero no es la solución de fondo. Tenemos que buscar las herramientas para que el Policlínico pueda funcionar tranquilo porque hay 200 familias que trabajan allí y otras 300 familias en forma indirecta que hoy están articuladas con el ADOS.

—También hubo un estigma sobre el ADOS y cómo empezaron los contagios...

Vos fijate que hubo muchos contagios pero los únicos que aparecieron mediáticamente fueron los del ADOS, pero hubo contagios en el hospital y en la Pasteur, en el SIEN. Hubo un ensañamiento con la cooperativa.

—¿Qué evaluación hacen de la pandemia en Neuquén desde el Frente de Todos? ¿Qué rol cumple la Provincia y la relación con Nación?

Identificamos que el gobierno provincial se ve hoy beneficiado por las políticas nacionales, que claramente están llegando. Fueron 11 mil millones de pesos que llegaron en cuatro meses, es mucho dinero en transferencia en forma directa y de todos los programas, ATP, IFE, que van dirigidos a distintas actividades, a los clubes, a las asociaciones civiles y a los artistas. Si no hubiéramos tenido este gobierno nacional y popular, esta provincia estaría fundida. Y no sucede por este auxilio que recibió.

—¿Cómo toman el hecho de que tengan que pagar el aguinaldo en partes?

El gobierno provincial ha administrado muy mal las cuentas públicas, porque ha tomado deuda con la misma lógica que lo hizo Mauricio Macri. Ya veníamos con una provincia endeudada. Pero en los últimos cuatro años del gobierno macrista, el gobernador Omar Gutiérrez implementó la misma mecánica. Y nos encontramos hoy con un gobierno provincial que está tomando deuda para pagar más deuda. Emite letras para pagar vencimientos y no logra despegar. O sea, no tienen dinero porque no han administrado bien esta provincia. Y lo que existió como recurso fue injustamente mal distribuido. Entones, te encontrás, por ejemplo, con que en Neuquén capital hay la misma cantidad de barrios con servicios, que barrios que no lo tienen. Son 49 barrios que no tienen servicios de luz en condiciones, ni gas para calefaccionarse y agua deficiente en el verano.

—¿Y qué propuestas han presentado entonces?

La última fue este primer paso para evitar la desaparición de la cooperativa ADOS, otro el proyecto de Ley de Emergencia de la Actividad Cultural, que es de mi autoría pero acompañado por muchos diputados. También, en marzo, a una semana de haberse declarado la cuarentena, otro proyecto tiene que ver con la accesibilidad a la educación en este contexto, con dispositivos para cada estudiante y docentes que no lo tienen todo y con un equipo pedagógico para que puedan asistir a los docentes, así se pueden enumerar muchos proyectos presentados.

—¿Y cómo les ha ido en relación con el oficialismo? ¿Hay apoyo a estas iniciativas?

El oficialismo está fuera de foco. Aprobando proyectos de kioscos saludables, que no estamos en contra de eso. Pero tenemos que enfocarnos en la problemática actual y el MPN no lo puede hacer, porque tienen una provincia que está casi fundida en sus cuentas.