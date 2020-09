Sin barbijo, gas pimienta

Sin embargo, el sujeto que estaba ubicado en uno de los asientos del tren de la línea Wirral, en la estación de Lime Street, se negó. De acuerdo a las cámaras de seguridad, el policía le insistió diciéndole que era obligatorio y no opcional (el maquinista del tren también tiene potestad para hacerlo bajar), pero el hombre se defendió argumentando que no podía utilizar un barbijo “por razones médicas”

No conforme con la explicación, el oficial de la Policía de Transporte Británica mantuvo su postura y le advirtió que si no accedía a su indicación, iba a tener que bajarse del vagón del tren. Pero incluso así, el hombre permaneció sentado en su lugar, negándose tanto a ponerse la mascarilla como a abandonar el tren. “La ley no te permite tocarme. No tengo que ponerme la mascarilla y no puedes retarme”, desafío al uniformado.

Esta respuesta y la negativa a hacerle caso, dio inicio a un intercambio de palabras que fue subiendo de tono hasta que el policía empujó al sujeto con el objetivo de finalizar el tema y obligarlo por la fuerza a bajar. En ese momento se inició el forcejeo entre ambos y el efectivo sacó del estuche de su cinturón una botella de gas pimienta y lo amenazó.

En ese momento, otros de los pasajeros que estaba presenciando la escena, le recordó al policía que el hombre, a pesar de su desacato, tenía –supuestamente- “una razón médica” por la que no accedía a ponerse el barbijo. Pero así y todo, el contrapunto continuó y mientras el oficial pedía refuerzos a través de su radio, el hombre, lejos de amedrentarse, le ratificó que no se iba a poner el tapabocas y, además, le dijo: “Y ahora vete a la mierda”.

Esto “detonó” al policía, quien se puso más duro todavía y logró ponerle una esposa al hombre, que reaccionó levantándose con furia llevando al efectivo de seguridad a apretar el gatillo y rociarle el gas pimienta en la cara. De inmediato llegaron otros policías y arrastraron al hombre, ya esposado de ambas manos, y lo bajaron del tren en calidad de detenido, generando bronca entre los que observaban la situación, quienes tomaron partido por el pasajero atacado, a pesar de que estaba teniendo una actitud por fuera de la ley.

Según la indicación oficial acerca del uso de los tapabocas en el transporte público inglés, todos los usuarios están obligarlo a llevarlo puesto en el momento en que suben. Y quien se negara a hacerlo será multado a pagar 100 libras esterlinas (el equivalente a casi 10 mil pesos argentinos). Incluso, si se trata de una persona que ya fue castigada por esa razón, la multa asciende a 200 libras en una segunda ocasión, a 400 en una tercera, con un máximo de pago de 3200 libras (casi 320 mil pesos).

Hay rebrote pero con pocas muertes

A pesar de los rebrotes de la pandemia en algunas áreas locales de Inglaterra y Gales, el número de muertes relacionadas con el coronavirus en el Reino Unido disminuyó por 18a semana consecutiva. En tanto, la cantidad de casos se mantiene estable. Las cifras son una muestra de los niveles de contagios y se basan en más de 151.000 pruebas de hisopado recogidas de personas en sus domicilios, tengan o no síntomas. No obstante, el aumento de infectados se volvió a disparar en algunas ciudades que están ahora al borde de nuevas restricciones para evitar nuevos contagios.