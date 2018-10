Con mucho dolor, Mary Salvo, contó a LM Neuquén su situación hoy de falta de donaciones por la que se encontró sin posibilidad de preparar su habitual almuerzo.

A ese comedor acuden unas 120 personas por día y además otras 50 familias pasan a buscar todos los días una pequeña bolsa de alimentos que Mary les prepara para que pueden cocinar en sus casas.

"Cada vez son más las personas que acuden a nosotros para comer. Y lo que está pasando ahora es que no estamos recibiendo donaciones, no tenemos verdura, no tenemos carne", contó la mujer a cargo del comedor.

Ayer por la tarde Mary se encontró con la situación de tener que decirle que no a varias personas que llegaron en búsqueda de ayuda. Y con el corazón roto, hoy tomó la decisión de no preparar el almuerzo.

"La semana pasada llegó un hombre desesperado. Se había quedado sin trabajo y buscaba comida, pero se ofrecía para brindarnos cualquier tipo de ayuda. Son muchos los que se quedaron sin empleo y necesitan ayuda", relató.

La mujer contó que habitualmente son otros vecinos los que ayudan al comedor con donaciones, y aseguró que, si bien muchas veces estuvieron con la comida justa, esta es la primera vez que "no2 tienen nada.

"Hasta ahora nunca había llegado al extremo de decir no puedo darte nada. Ojalá que alguien nos lea y nos venga a ayudar", dijo Mary.

El comedor está ubicado en Los Ciruelos 3085, Rincón del Valle, barrio Melipal. Y los que puedan acercar mercadería pueden contactarse al teléfono 2994542800.