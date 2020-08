Sin permiso, médicos de Plaza Huincul fueron de paseo a Chapelco

Una pareja de médicos oriunda de Plaza Huincul viajó hasta San Martín de los Andes con la intención de aprovechar la apertura del Cerro Chapelco, que el pasado sábado abrió sus puertas únicamente para residentes de la localidad. Además de esa irregularidad, la Policía detectó que los profesionales (un hombre y una mujer) no tenían permiso de circulación y, tras su arribo, no habían realizado los 14 días de aislamiento.

A su vez, la Policía tomó contacto con las autoridades judiciales y médicas del hospital local, "consultando si estos médicos estaban prestando servicios en la zona, y dijeron que no".

De esta forma, el personal policial les secuestró el vehículo y se les inició una causa judicial por incumplimiento al artículo 205 del Código Penal, que determina una pena para aquella persona que viole "las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Según lo manifestado por la pareja, quienes no se desempeñarían en el sistema público de salud, habían llegado hace unos días a la localidad y no cumplían el aislamiento porque "nadie les había dicho que debían aislarse", afirmó Romero, quien agregó que los propietarios de las cabañas también deberían haber dado aviso a las autoridades tras la llegada de estas personas.

hospital Ramón Carrillo. Federico Soto

"No sabemos si la cabaña era turística o qué, solo que estaban alojados ahí. Nosotros realizamos los rondines para verificar y controlar que cumplan la cuarentena. Es una cuestión de responsabilidad. Si alquilás una cabaña, tenés la obligación de poner en conocimiento a las autoridades si llegan personas de afuera", detalló el comisario y dijo que, ahora, los médicos "quedaron en aislamiento con control sanitario y del comando para asegurar el cumplimiento de la ley".

Romero dijo que, tras el procedimiento, la pareja "obviamente se sorprendió" ya que previo a su llegada a la localidad, habían transitado por los controles "a la salida de Plaza Huincul, en Zapala y en Junín de los Andes"

"Ellos aducían que por ser una tarea esencial podían circular por toda la provincia y no es así. Los empleados son esenciales en el sector donde ejercen su profesión", enfatizó el comisario.

En la misma línea se manifestó el director del hospital Ramón Carrillo, Juan Cabrera, quien afirmó que nada los habilitaba para subir al Cerro aunque portaran certificado por ser personal esencial.

"Ellos no vienen a cumplir ninguna función de las que declararon por lo cual no debieron haber ingresado a la ciudad. Salvo que tengan domicilio legal en la localidad o que tengan alguna razón como trabajar en el hospital o alguna urgencia, ninguna razón existe para que ingresen a la localidad. La profesión no habilita la circulación, ellos cuando sacaron el permiso de circulación habrán puesto que son personal de salud por lo cual hay doble falta, mentir y no cumplir el aislamiento", subrayó el profesional en diálogo con San Martín Online Noticias.

A su vez, el profesional dijo que tomaron contacto con las autoridades de la Zona Sanitaria V, correspondiente a las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul, y detectaron que no prestan servicios en el ámbito de la salud pública.

"Nosotros vamos a asegurarnos que cumplan los 14 días de aislamiento", aclaró Cabrera.