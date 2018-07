"Los madereros ratificamos nuestra voluntad de sostener la lucha por nuestros derechos y denunciamos a la patronal de la familia Bergese y la complicidad del Gobierno provincial de dejar familias en la calle sin respuesta hace un año", sostuvo el delegado de los despedidos de la maderera MAM, Franco Vergara.

Indicaron que a 12 meses de haberse desatado el conflicto no sólo aún no tienen respuesta sino que tampoco fueron canceladas las indemnizaciones correspondientes. Las 22 familias reclaman la reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo.

"Es lamentable que esta patronal no haga nadNunca pensábamos que íbamos a cumplir un año en esta lucha, lo importante es que seguimos firmes, con nuestros reclamos de pie. No los vamos a abandonar. El tiempo no va a ser un motivo para que bajemos los brazos", agregó Vergara en los portones de la fábrica donde lleva un acampe de más de seis meses.

"Esperamos que el Gobierno tomes cartas en el asunto, en primer lugar retirando a la Policía, que está apostada desde el 8 de diciembre en la fábrica. Pero que obligue a los empresarios a dar una solución a las 22 familias y hoy siguen esperando la reincorporación", señaló la abogada Natalia Hormazabal.