“En la toma me vendieron un terreno a mí y a una señora boliviana. Ella me quería sacar pero intervino el que me vendió le dijo que como no lo ocupaba, porque tiene casa y no necesitaba, me lo vendió a mí. La Policía nos dijo que no son tierras de ninguno de nosotros y que le podía tomar la denuncia pero no sacarme a la calle”, explicó a LMN.

desalojo-confluencia-3.jpg Sebastián Fariña Petersen

Para poder levantar cuatro paredes, aunque sepa que el día de mañana la puede desalojar de las tierras, necesita de la solidaridad de la gente. “Necesito chapas, maderas, nylon, colchones, inodoro, ropa de abrigo, frazadas y camas. Le tuve que dejar la cama y otros elementos de valor como parte de pago a los dueños de la casa donde alquilaba porque eran agresivos y se manejan a su ley. No me quedé porque no quería arriesgar a que dañen a mis hijos”, señaló.

Dijo que a pesar de pasar cuatro noches a la intemperie no se resintió la salud, más allá del problema de hernia de disco. Contó que esa fue la razón de que la dejaran sin trabajo en una casa donde era empleada doméstica.

desalojo-confluencia.jpg Sebastián Fariña Petersen

“Así como algunos me piden 6 mil pesos para conectarme al agua que pasa por la calle, otros vecinos me prestan un cobertor, me dan agua, como una familia paraguaya que se portó muy bien con nosotros”, aseguró la mujer.

Para los que quieran colaborar pueden comunicarse al celular 299-68550072.

