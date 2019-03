Sobisch: "Acá se inicia una nueva etapa"

"Seguiremos recorriendo la provincia. Y queremos crecer. Hay mucho para hacerlo. Mucha gente de la Provincia va a ver que Democracia Cristiana es una realidad", agregó.

"Yo ví una elección clara. Nosotros estamos tranquilos. Yo siempre me voy a presentar. Soy un hombre político. Lo que tiene que quedar claro es que Democracia Cristiana es la cuarta fuerza en Neuquén", manifestó Sobisch.

"No estoy conforme con la gobernación de Omar. Obvio. Por eso me presenté como candidato. La elección fue transparente. Unidad Ciudadana fue tratando de instalar que había cosas raras. Yo personalmente no ví nada raro", indicó.

"La prensa nacional manifiesta que les sorprende que Democracia Cristiana haya hecho la elección que hizo en Neuquén. Creo que tenemos bastante que ver. El trabajo fue muy sustentable de nuestros militantes", concluyó Sobisch.

