Sobisch apeló al olvido para zafar de dar detalles del asesinato de Fuentealba

No obstante, el ex gobernador evitó ahondar en los términos de la orden que le dio a su subordinado en la policía amparado en el olvido por los años transcurridos. Dijo recordar que la reunión con el jefe policial fue para asegurarse de que se hallarán caminos alternativos para los vehículos mientras los docentes mantuvieran la ruta cortada como parte de un plan de lucha en medio de un conflicto salarial que escalaba mientras el gobernador avanzaba con su campaña para disputar la Presidencia de la Nación en las elecciones de octubre de 2007.

SFP Juicio Fuentealba 2 declara testigo Sobisch (22).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Queríamos garantizar que se manifiesten, pero que al mismo tiempo no molesten el tránsito de la gente", declaró el ex mandatario este miércoles ante el tribunal integrado por Luis Georgetti (presidente), Diego Chavarría Ruiz y Raúl Aufranc.

"Ese fue el tenor del diálogo que mantuvimos con los jefes policiales sobre los hechos que iban a pasar el día siguiente", pronunció Sobisch, a la vez que deslizó que en la reunión de referencia estuvieron autoridades de Vialidad, aunque ahí nomás dijo que no se acordaba bien.

"Era algo normal y natural que si iban a cortar una ruta, lo razonable desde el punto de vista del gobierno y de las instituciones de la provincia era buscar alternativas para que la gente pudiera circular", declaró el dirigente que en la actualidad revista en las filas del pichetismo.

La declaración de Sobisch de este miércoles alcanzó picos de tensión mientras era interrogado por el abogado querellante Ricardo Mendaña, quien intentó profundizar sobre el rol del testigo para que se produjera la represión de los docentes en la que fue abatido Fuentealba con un disparo a quemarropa. El ex gobernador se despachó en duros términos contra el abogado que representa a la esposa y las hijas de Fuentealba. También cuestionó al tribunal que está a cargo del juicio.

SFP Juicio Fuentealba 2 declara testigo Sobisch (6).JPG El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, presenció la declaración de Sobisch en el juicio Fuentealba II, junto a otros dirigentes del gremio docente. Sebastian Fariña Petersen

Los policías acusados son Carlos Salazar, jefe de la Policía de la Provincia al momento del homicidio de Fuentealba, Moisés y Adolfo Soto, Mario Rinzafri, Jorge Garrido, Aquiles González, Julio Lincoleo y Benito Matus. Actúan como abogados defensores Rubén Casas, Gustavo Lucero, Esteban Sampayo y Juan Coto. El fiscal del juicio es Maximiliano Breid Obeid.

Mendaña indagó a Sobisch respecto a si tuvo conocimiento previo de la participación en el operativo contra la protesta de ATEN de los grupos especiales de la policía de Junín de los Andes, Zapala, Cutral Co y de la Policía Metropolitana, a los que el testigo respondió con un "no" a secas. La misma respuesta dio ante la consulta sobre si dio aviso a la Justicia Federal previo al corte de ruta reprimido por la fuerza provincial. Luego, el ex mandatario dijo que no se acordaba si ordenó al jefe de la Policía que no utilizara violencia en el operativo que a la postre incubó el asesinato de Fuentealba.

SFP Juicio Fuentealba 2 declara testigo Sobisch (47).JPG Jorge Sobisch saludó a los policías acusados de encubrir al asesino del maestro Carlos Fuentealba al finalizar su testimonial. Sebastian Fariña Petersen

Sobisch elogió a la Policía antes de terminar su declaración y luego fue a saludar a los imputados en el juicio, mientras la dirigencia de ATEN que presenció su declaración proclamaba que Carlos Fuentealba está "presente, ahora y siempre" a viva voz.