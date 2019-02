El ex mandatario provincial y candidato al cargo en las elecciones del 10 de marzo aseguró que “voy a redoblar los esfuerzos para que el kirchnerismo no se instale en la provincia y para que éste plan de ajuste que tiene el macrismo no llegue a Neuquén".

Y agregó que también "para que los cómplices de mi partido entiendan que hay mucha gente del MPN que somos libres de pensar y presentarnos a defender a los neuquinos”.

Sobisch realizaba este fin de semana una gira por el norte neuquino en el marco de la campaña por la Democracia Cristiana con visitas en Los Miches, Las Ovejas, Andacollo y Chos Malal, entre otras localidades.

LEÉ MÁS

Gutiérrez: "Las otras listas pretenden nacionalizar Vaca Muerta y despojarnos"

Pechi: "Los neuquinos no pueden resignarse y deben perder el miedo al cambio"

Rioseco: "Vamos a transformar Neuquén con educación de calidad"