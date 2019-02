Sobisch: "No hay forma de que me baje, menos me pueden comprar"

El candidato a gobernador por la Democracia Cristiana, Jorge Omar Sobisch, descartó la chance de bajarse de las elecciones del 10 de marzo: “No hay forma de que me baje y menos de que me puedan comprar, no hay plata, no hay cargo, no hay espacio de poder que pueda cambiar la decisión de dar la lucha por lo que yo creo que es defender los intereses de los neuquinos”, comentó.